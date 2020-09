Calcio:Mancini, 'Zaniolo giovane, sarà pronto per Europei'

(ANSA) - PESCARA, 08 SET - "Al di là dell'infortunio, speriamo che possa recuperare in fretta: comunque è un ragazzo giovane e sarà pronto per gli Europei". Lo ha detto il ct della nazionale azzurra Roberto Mancini in riferimento all'infortunio occorso ieri contro l'Olanda di Nicolò Zaniolo. Mancini è a Pescara con i vertici federali per partecipare alla Festa della Rivoluzione, kermesse dedicata a Gabriele D'Annunzio che stasera chiude i battenti con la storia dello 'scudetto', termine e simbolo creato dal Vate durante l'avventura di Fiume. (ANSA).