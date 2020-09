Calcio:Gravina, playoff De Laurentiis? Non vedo condizioni

(ANSA) - PESCARA, 08 SET - "I playoff (chiesti dal presidente del Napoli De Laurentiis ndr) in serie A? In questo momento l'unica cosa certa è che quella che il campionato parte il 19 di settembre. Poi successivamente faremo delle valutazioni e delle riflessioni se questa pandemia dovesse avere una evoluzione negativa sotto tutti i punti di vista. Oggi non mi sembra che ci siano queste condizioni". Così il presidente Figc Gabriele Gravina a margine di un evento su Gabriele D'Annunzio, inventore dello scudetto tricolore. (ANSA).