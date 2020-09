Scuola: istituto Domus Mariae, anno al via in tutta sicurezza

(ANSA) - PESCARA, 07 SET - Riparte in tutta sicurezza l'attività didattica dell'istituto paritario 'Domus Mariae' in via Pizzoferrato a Pescara. Lo hanno reso noto il presidente della Fondazione Santa Caterina, che gestisce l'istituto, Andrea Leonello, e la direttrice della scuola, Valentina Pistola: nell'anno scolastico 2020-2021 l'istituto accoglierà 260 bambini tra scuola dell'infanzia e primaria con un corpo docente di circa 40 unità. "Abbiamo preso misure - ha spiegato Leonello - che in alcuni casi vanno oltre le linee guida ministeriali, nella consapevolezza che serenità e sicurezza della comunità scolastica soprattutto quest'anno devono essere al centro di ogni scelta". Il numero di sezioni dell'infanzia è passato da tre a cinque gruppi, aumentando il rapporto tra spazio e bambini; è stato deciso di mantenere il servizio mensa, programmando turni ed evitando promiscuità tra classi e bambini.

Nella primaria saranno mantenuti momenti di didattica digitale integrata per i bambini che si troveranno costretti per motivi di salute a stare a casa. (ANSA).