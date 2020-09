Pallanuoto: Pescara pronto a ripartire dalla B

(ANSA) - PESCARA, 07 SET - Riparte la stagione del Pescara Pallanuoto che parteciperà al prossimo torneo nazionale di serie B. Manca solo l'ufficialità da parte della Fin per l'inserimento del settebello pescarese nel torneo cadetto. Come si ricorderà il Pescara non si era iscritto entro il 10 luglio scorso al campionato di A2, per i dubbi legati al futuro delle Naiadi.

Dopo un nuovo tentativo di ripescaggio nel secondo torneo nazionale non andato a buon fine, ora la ripartenza dalla B.

Scelto anche il nuovo allenatore che sarà Franco Di Fulvio.

Legato da sempre ai colori biancazzurri, da giocatore Di Fulvio ha fatto parte della squadra che nel 1987 conquistò il Triplete, vincendo Scudetto, Coppa Dei Campioni e Supercoppa Europea. Ha già guidato il Pescara per due stagioni, raggiungendo nel 2015 la finale play-off in Serie B, persa solamente in gara-3. Negli ultimi due campionati ha rivestito il ruolo di team manager. (ANSA).