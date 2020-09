All'Aquila concorso mondiale del vino rosato

(ANSA) - L'AQUILA, 07 SET - "L'Abruzzo ospiterà il primo concorso mondiale del vino rosato con un evento che si farà all'Aquila: lo annuncia Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura. "La lieta novella, per la città di L'Aquila, è stata data durante la 27/a edizione del Concours mondial de Bruxelles in corso nella città di Brno in Repubblica Ceca - spiega il vice presidente -. Il Concours Mondial de Bruxelles costituisce venti anni e passa di evoluzioni, scoperte e ricerche minuziose di vini di qualità, in giro per il mondo e ha come primaria ambizione di offrire ai consumatori una garanzia: distinguere vini d'ineccepibile qualità, veri e propri piaceri di consumo e di degustazione provenienti dai quattro angoli del mondo, per tutte le gamme di prezzo. C'è stato un grande ritorno di immagine per la nostra regione quando, al momento della scelta, è passata una sequenza di foto dei territori e della tradizione vinicola abruzzese. Un volano importante e di qualità per l'economia e per il turismo dell'Abruzzo". (ANSA).