Montagna: due interventi sul GranSasso con elisoccorso

(ANSA) - PESCARA, 05 SET - Due interventi con elisoccorso oggi sul GranSasso: sul versante del paretone del Corno Grande un escursionista in parete si è infortunato al piede ed è stato soccorso dall'elicottero del 118 di Pescara. Nel lato teramano sempre a causa di un infortunio, stavolta al torace, un alpinista in cordata sopra il Rifugio Franchetti di Pietracamela (Teramo) è stato recuperato dall'elisoccorso dell'Aquila. I due infortunati non destano preoccupazione. (ANSA).