Scuola: proposta Tua, linea '3 Express' su tracciato filovia

(ANSA) - PESCARA, 04 SET - Utilizzare il tracciato della filovia tra Montesilvano e Pescara per una nuova linea di bus (3 Express, con due sole fermate) che permetterebbe non solo la riduzione del 50% dei tempi medi di percorrenza, ma anche di evitare il congestionamento del traffico nelle ore di punta sulla ss 16 Adriatica dove si prevede un aumento del 20% di mezzi di trasporto dedicati al servizio scolastico. L'idea è del presidente di TUA SPA, Gianfranco Giuliante, che chiede la collaborazione delle due amministrazioni comunali per "adeguare la segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza di tutte le intersezioni stradali".

"Si è valutato - spiega Giuliante - che una soluzione può essere attuata instradando una percentuale del 30-35% dei mezzi sul tratto stradale tra via Marinelli (Montesilvano) e viale Muzii (Pescara) lungo il tracciato filoviario. La deviazione dovrebbe riguardare alcune delle corse scolastiche delle linee Penne-Pescara e determinate corse delle linee urbane che collegano Cappelle e Montesilvano a Pescara (linee 3-3/-38)".

