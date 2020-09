Incidenti stradali: 17enne in prognosi riservata

(ANSA) - SPOLTORE, 03 SET - Una ragazza di 17 anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara a causa delle ferite riportate questa mattina dopo essere stata investita a Spoltore mentre attraversava la strada da un'auto condotta da un ottantenne.

Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è stata trasportata in ambulanza in ospedale e dopo le prime cure trasferita in reparto. Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia Locale di Spoltore coordinati dal comandante Panfilo D'Orazio. (ANSA).