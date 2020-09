Covid: operatori OSA sottoposti a test sierologici periodici

(ANSA) - PESCARA, 03 SET - Tutti i dipendenti della cooperativa Operatori Sanitari Associati (OSA) sono periodicamente sottoposti a test sierologico. A precisarlo in una nota è la stessa cooperativa.

"OSA, che in Abruzzo così come in Lombardia, nel Lazio ed in Sicilia eroga servizi di assistenza domiciliare - si legge in una nota - ha stabilito e applicato un rigido protocollo di sicurezza sanitaria per contrastare la pandemia da Covid addirittura prima che fosse imposto dalle misure governative del lockdown".

"Tutti gli operatori sanitari in forze all'ADI vengono sottoposti ogni 14 giorni a test sierologico - si prosegue nella nota - aderendo ad un rigoroso circuito per cui, al primo risultato dubbio, sono immediatamente soggetti a tampone orofaringeo, così da poter assicurare il più alto grado di tutela per le persone assistite a domicilio, già gravate da altri rischi e disagi".