Covid: in arrivo oltre 200 infermieri di famiglia/comunità

(ANSA) - PESCARA, 03 SET - Saranno oltre 200 gli 'infermieri di famiglia/comunità' che entreranno in servizio nel sistema sanitario regionale. Lo ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, durante l'incontro con i rappresentanti sindacali e degli ordini provinciali degli infermieri a Pescara.

La legge di conversione del decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di attivare questa specifica figura professionale, che andrà ad operare nella rete territoriale anche per far fronte alla presa in carico di pazienti positivi al Covid. "Una figura centrale - commenta la Verì - che sarà strategica anche nell'ottica della gestione dei casi positivi che dovessero registrarsi nella comunità scolastica. Parte degli infermieri di famiglia e di comunità, infatti, saranno organici ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl, che li impiegheranno per tutte le funzioni connesse alla loro preparazione professionale.

E' un grande cambiamento culturale nella nostra regione, poiché la figura infermieristica era principalmente collegata all'ambito ospedaliero". (ANSA).