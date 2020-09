Ciclismo: Ciccone positivo al Covid-19

(ANSA) - PESCARA, 03 SET - Il corridore abruzzese Giulio Ciccone è risultato positivo al Covid-19. L'atleta, in forza alla formazione della Trek, avrebbe dovuto essere al via della Tirreno-Adriatico 2020, in programma dal 7 al 14 settembre.

Punto interrogativo sulla sua partecipazione ai Mondiali e al Giro d'Italia. (ANSA).