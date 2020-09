Cadavere ritrovato al largo di Giulianova, indagini in corso(2)

(ANSA) - GIULIANOVA, 03 SET - L'allarme, da quanto si apprende dopo i primi concitati momenti, è scattato in realtà intorno alle due quando un natante da diporto, con tre persone a bordo, avrebbe avvistato a circa 7 miglia dalla costa il cadavere di un uomo.

A quel punto i tre hanno contattato la guardia costiera di Giulianova, diretta dal comandante Daniela Sutera, che ha immediatamente allertato la motovedetta reperibile. Sono così scattate le operazioni di recupero del corpo, durate circa un'ora ed è stato avvertito il pm di turno della Procura di Teramo, il sostituto procuratore Andrea De Feis, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. Autopsia che dovrebbe essere effettuata domani.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, e il medico legale per i primi rilievi, oltre alla squadra mobile e alla polizia scientifica. Da quanto si apprende il cadavere sarebbe in avanzato stato di decomposizione e, al momento, non si esclude che possa essere quello del 40enne cecoslovacco Tomas Cerveny. (ANSA).