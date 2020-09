Appello Schael a ragazzi, tamponi da rientro vacanze

(ANSA) - CHIETI, 02 SET - Il manager della Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, ha lanciato un appello ai ragazzi residenti o domiciliati nei Comuni della provincia di Chieti, affinchè, di rientro dalle vacanze trascorse fuori regione, facciano il tampone ai drive-in prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Obiettivo dell'iniziativa è di innalzare il livello di sicurezza del mondo della scuola e dare agli stessi studenti maggiore tranquillità anche nelle relazioni sociali. I tamponi possono essere eseguiti ai drive-in allestiti all'esterno degli ospedali di Ortona (dalle 8 alle 18) e Atessa (dalle 8 alle 14), ai quali si accede senza appuntamento e senza impegnativa. ''E' importante - dice Schael - che le famiglie abbiano la necessaria sensibilità per invogliare i ragazzi a fare il tampone, così da essere tutti più sereni nel momento in cui torneranno nelle aule. A vacanze terminate è il momento giusto per accertare eventuali contagi da Coronavirus tra i più giovani, a tutela della salute di compagni, insegnanti e degli stessi familiari''.

