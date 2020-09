Calcio: Pescara; presentato nuovo tecnico Oddo

(ANSA) - PESCARA, 01 SET - Prime dichiarazioni ufficiali da tecnico del Pescara per Massimo Oddo che questa mattina, nel corso della conferenza stampa convocata per la sua presentazione, ha parlato di presente, futuro ma anche del recente passato. Il tecnico non ha nascosto infatti il profondo fastidio e l'amarezza per quanto detto sul suo conto dopo la gara dei play out Perugia-Pescara. Oddo come si ricorderà era sulla panchina degli umbri. "Sono infastidito per quanto ho letto sul mio conto. Il primo contatto con il presidente Sebastiani c'è stato cinque giorni fa. Ho letto e sentito tante fake news. Ho dato tutto per il Perugia fino all'ultimo giorno.

Se dovessi leggere ancora cose del genere adirò le vie legali".

Poi il calcio giocato: "Mi è stato chiesto dalla società il bel gioco. Siamo pochi in questo momento. Ripartiremo da Fiorillo, Memushaj e Galano, ma anche dagli altri sotto contratto". Alla presentazione di Oddo presente anche il presidente Daniele Sebastiani che ha parlato di mercato, blindando Fiorillo: "Vincenzo resterà con noi. Nessuna trattativa per Iemmello.

Confermo che con Oddo ci siamo sentiti per la prima volta cinque giorni fa". (ANSA).