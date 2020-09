Ambiente: No Hub Gas, ecco dossier 'Snam Affair' (2)

(ANSA) - PESCARA, 01 SET - Dal punto di vista economico, proseguono gli ambientalisti "poi si pagherà una bolletta più alta perché se la Rera accetta l'opera e il progetto, i costi insieme all'utile vengono trasferiti sulle bollette, e questo mentre da una parte danno incentivi per le fonti fossili e dall'altra altri incentivi per l'utilizzo delle fonti alternative per i cambiamenti climatici, e allora forse è necessario che il Governo capisca e si decida ad avere un indirizzo chiaro per sviluppare le energie alternative e l'efficienza energetica e cancellare i contributi per le fonti fossili che poi gravano sui cittadini".

Nel dossier sono stati illustrati i dati dei consumi. Il picco si è verificato nel 2005 con 86,2 miliardi di mc di gas. La distribuzione allora fu comunque assicurata da una rete di gasdotti che aveva 1.251 km in meno rispetto a quella attuale; nel 2019 abbiamo consumato 74,3 miliardi di mc, con una forte riduzione rispetto all'anno di picco; le previsioni SNAM dei consumi al 2030 oscillano tra i 70,9 miliardi di mc del Piano 2018 e i 68/73 del Piano 2019. In tutti i casi in ulteriore diminuzione rispetto ad oggi con le previsioni del piano Energia-Clima del Governo che vedono i consumi al 2030 addirittura a 59,3 miliardi di mc, cioè il 32% in meno rispetto al picco del 2005 e il 20% in meno rispetto ai consumi del 2019.

