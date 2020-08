Scuola: postazioni in ospedale Pescara per test sierologici

(ANSA) - PESCARA, 31 AGO - In relazione allo svolgimento dei test sierologici presso le strutture di medicina di base, la cui adesione è volontaria per il personale scolastico, considerata la non totale partecipazione alla somministrazione dei test sierologici al personale scolastico da parte dei Medici di Medicina Generale, la ASL di Pescara, consapevole di dover aderire all'iniziativa messa in atto dai due Ministeri del Miur e della Salute, ha attivato presso il Poliambulatorio del Presidio Ospedaliero di Pescara e presso il Distretto Sanitario di Penne, postazioni pomeridiane per l'esecuzione dei Test Sierologici.

Tutto il personale scolastico il cui Medico di Medicina Generale non abbia aderito all'iniziativa, compreso quello non "abbinato" ad alcun Medico, potrà prenotare per eseguire i test nei giorni e negli orari di seguito elencati: Pescara: 085 425 2000 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; Penne: 085 827 6502 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. (ANSA).