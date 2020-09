Scuola: in istituto Abruzzo corsi recupero online dal 2/9

(ANSA) - PESCARA, 31 AGO - "Dal 2 al 12 settembre 2020 i docenti coinvolti svolgeranno attività di recupero a distanza con verifica conclusiva. A partire dal 14 settembre, i docenti possono intraprendere le attività di recupero previste per le proprie classi in orario curriculare: a conclusione di tali attività di recupero il docente somministrerà in presenza apposite verifiche la cui valutazione concorrerà all'esito finale dell'anno scolastico 2020/21". Le disposizioni sono contenute nel documento tecnico-organizzativo per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 dell'Istituto Comprensivo 'Silone' di Montesilvano in riferimento alle modalità di svolgimento dei corsi di recupero.

In particolare si dispone che nella "prima settimana di settembre saranno pianificate le necessarie riunioni di programmazione a livello di indirizzo, dipartimento e consiglio di classe. La programmazione didattica dovrà includere una specifica organizzazione delle attività di completamento dei Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e dei Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI)".

"Agli alunni ammessi con insufficienza - si legge nel documento - è stato assegnato un PAI, con lo scopo di supportarli nel colmare le lacune accumulate nel corso dell'anno scolastico passato e predisporli ad affrontare proficuamente l'anno scolastico successivo. Inoltre nei casi in cui con la didattica a distanza non si sia riusciti ad affrontare tutti gli argomenti previsti, ciascun docente, per ciascuna classe ha elaborato un PIA".

"Sarà pertanto necessario prevedere un aggiornamento della programmazione didattica - si sottolinea nel documento - per pervenire ad una rimodulazione dei contenuti con la loro essenzializzazione e ad una diversa organizzazione delle verifiche e dei recuperi, adattandosi alla situazione contingente". (ANSA).