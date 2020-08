Sanità: Verì in visita al pronto soccorso di Chieti

(ANSA) - CHIETI, 31 AGO - L'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha visitato questa mattina il pronto soccorso del policlinico di Chieti, proseguendo la serie di incontri con il personale delle unità di emergenza-urgenza degli ospedali abruzzesi. Un'occasione non solo per ringraziare gli operatori sanitari del lavoro portato avanti nella prima fase dell'emergenza Covid, ma anche per ascoltare - direttamente dalla viva voce dei "protagonisti" - quelle che sono state le criticità riscontrate, così da programmare i necessari correttivi nell'ipotesi di una recrudescenza della pandemia. Nel corso della discussione, è stato fatto il punto sui progetti che la Asl Lanciano-Vasto-Chieti sta mettendo in campo per aumentare la capacità diagnostica sui sospetti casi Covid: una strategia che passa sia attraverso il potenziamento delle tecnologie, sia attraverso alcuni interventi infrastrutturali. Obiettivo è garantire una pluralità di piattaforme e sistemi diagnostici, per assicurare referti affidabili, in tempi ragionevoli e in assoluta sicurezza. (ANSA).