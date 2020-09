Incendio San Silvestro: vigili al lavoro da ieri pomeriggio

(ANSA) - PESCARA, 31 AGO - Sono continuate per tutta la notte e proseguono anche questa mattina le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e soprattutto di bonifica dell'incendio che si era sviluppato nel pomeriggio di ieri, e che aveva portato all'evacuazione di alcune persone dalle case.

In nottata a sorvegliare la zona ci sono state diverse squadre dei Vigili del Fuoco con in supporto anche vigili arrivati dai Comandi Provinciali d'Abruzzo e dal Comando di Perugia con la colonna mobile.

Ieri aveva visitato la zona anche il presidente della Regione Marco Marsilio che aveva fatto il punto della situazione con il responsabile regionale della Protezione Civile Silvio Liberatore, il comandante dei VVFF Daniele Centi e il sindaco Carlo Masci che aveva deciso l'apertura del Coc. Una volta spento definitivamente l'incendio si avvieranno i rilievi per risalire alle cause del rogo. La pioggia delle ultime ore sta dando una mano ai vigili del fuoco che lavorano anche con l'ausilio di un elicottero. (ANSA).