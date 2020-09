Incendi, parte Riserva Punta Aderci distrutta

(ANSA) - CHIETI, 31 AGO - Un incendio ha distrutto nel pomeriggio di ieri una parte della Riserva di Punta Aderci. A renderlo noto è la Protezione civile di Casalbordino (Chieti) che ha collaborato con i vigili del fuoco con due squadre preparate per difendere il territorio dagli incendi. Dopo alcune ore di intenso lavoro dei Vigili del fuoco e dei Volontari le fiamme sono state messe sotto controllo. "È forse uno degli incendi più devastanti - si legge in una nota - che abbiamo mai avuto sulla riserva. In supporto alle squadre a terra è giunto anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Distrutta dalle fiamme la spiaggia di Punta Penna che è stata evacuata. La Riserva di Punta Aderci, la spiaggia di Punta Penna con le sue dune, i suoi percorsi, tutto perso. Resta solo un senso profondo di dolore e di rabbia". (ANSA).