Pallanuoto: Club Acquatico organizza eventi per ragazzi

(ANSA) - PESCARA, 28 AGO - Tre giorni dedicati alla pallanuoto a Pescara con una serie di eventi organizzati dal Club Acquatico del presidente Riccardo Fustinoni. Il primo è in programma domani con un torneo in mare nello spazio antistante lo stabilimento San Marco, totalmente riservato ai giovani, e in particolare ai ragazzi Under 11 e Under 13, e aperto a tutti i giovani appassionati di queste fasce di età. Domenica si terrà la festa per i 15 anni della società, mentre poi lunedì si terrà uno stage di allenamento presso Le Naiadi alla scoperta delle nuove leve della pallanuoto, in compagnia di due leggende di questo sport: Marco D'Altrui, tecnico responsabile del Club Aquatico, e Carlo Silipo, che da qualche tempo collabora con la società di Riccardo Fustinoni come supervisore. D'Altrui e Silipo hanno vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Tutte le attività si svolgeranno seguendo rigidamente il protocollo anti-covid . (ANSA).