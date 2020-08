Eventi per 40 anni da visita Giovanni Paolo II a Roio

(ANSA) - L'AQUILA, 28 AGO - Il 30 agosto ricorre il 40/o anniversario dalla storica visita di Papa Giovanni Paolo II nella frazione di Roio, durante la sua prima visita all'Aquila.

Particolare fu il discorso rivolto ai giovani presenti di Abruzzo e Molise sulla coerenza e sulla testimonianza da parte dei giovani: discorso che pose le basi per la nascita dei Papa Boys e delle giornate mondiali della Gioventù. Per celebrare la ricorrenza è stato organizzato un percorso di eventi che si snoda in due giorni, 29 e 30 agosto, che legano il Santuario di Roio e il Santuario di San Pietro della Ienca: un convegno, la proiezione del documentario 'Ricordando San Giovanni Paolo II a Roio - 30 agosto 1980' di Giovanni Sfarra e Fausto Paglia, lo spettacolo teatrale "La stanza del pastore " di Vincenzo Mambella. Domenica al Santuario di Roio sarà officiata la Santa Messa da monsignor Giuseppe Molinari , mentre a San Pietro della Ienca, ci sarà la presentazione del libro di Mario Narducci 'Il primo viaggio di Wojtyla in Polonia - I giorni che sconvolsero l'Europa dell'Est'. (ANSA).