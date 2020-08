Covid-19: zona rossa in frazione Comune nell'Aquilano

(ANSA) - LUCOLI, 28 AGO - Il sindaco di Lucoli, Valter Chiappini, a seguito dell'emergenza sanitaria venutasi a creare nel territorio con incremento di contagi, ha firmato un'ordinanza con cui è stata istituita una "zona rossa" nella frazione di Casamaina a decorrere dalla mezzanotte del 28 agosto fino alla mezzanotte del primo settembre. "Sono preoccupato, ma fiducioso - spiega il sindaco - perché la situazione è sotto controllo. è stata una scelta precauzionale, per una chiusura di cinque giorni e non 14 concordata con la Regione Abruzzo e la Asl". Nel Comune ci sono due focolai uno nella frazione di Casamaina, dove i positivi sono dieci, di cui uno in ospedale, e l'altro nella frazione di Casavecchia, dove ce ne sono due, uno in ospedale e uno in isolamento domiciliare con un primo tampone negativo. Poi ci sono circa 40 persone in quarantena. Tra le misure previste dall'ordinanza del sindaco il divieto di allontanamento dal territorio della frazione da parte di tutti gli individui ivi presenti e il divieto di accesso. (ANSA).