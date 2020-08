Scuola: consegnato moderno scuolabus al Comune di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 27 AGO - In vista dell'annunciata riapertura dell'anno scolastico il Comune di Pescara, unitamente all'adeguamento degli edifici che ospiteranno gli alunni, ha proceduto a rinforzare il proprio parco mezzi deputato al servizio di trasporto. Questa mattina, nel piazzale antistante palazzo di città (Largo Chiola), la Maldarizzi Automotive, società che si è aggiudicata la gara, ha infatti consegnato all'amministrazione uno scuolabus di ultima generazione, moderno e con alti standard di sicurezza sia a vantaggio dei trasportati che degli utenti della strada, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia e dallo stesso Codice della Strada. Si tratta di un Mercedes Benz - Modello Sprinter 519 - in grado di accogliere 32 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre a un accompagnatore e a un autista. L'allestimento apposito per il Comune di Pescara ha naturalmente tenuto conto delle esigenze attuali o eventuali riconducibili all'emergenza sanitaria. (ANSA).