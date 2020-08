Naiadi, torna appuntamento con Onda Max

(ANSA) - PESCARA, 25 AGO - Dopo il successo ottenuto il mese scorso, il campione di nuoto Massimiliano Rosolino tornerà alle Naiadi per dirigere un nuovo Swin Camp "Onda Max", questa volta dedicato ai ragazzi nati dal 2003 al 2012. L'appuntamento è previsto dal 30 agosto al 6 settembre. Per l'emergenza Covid 19 i posti saranno limitati. Quello in programma fra una settimana sarà l'ennesimo grande evento estivo delle Naiadi dopo i Campionati Regionali di Nuoto del 4,5 e 6 agosto e il Water Polo Camp del 31 luglio e 1 agosto con il campione del mondo e olimpionico di pallanuoto Francesco Di Fulvio. (ANSA).