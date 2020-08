Al via 'Tendopoli' di San Gabriele, 40/a edizione virtuale

(ANSA) - PESCARA, 25 AGO - Inizia oggi alle 18, al santuario di San Gabriele (Teramo), la 40/a Tendopoli dei giovani. Un anniversario importante, i quarant'anni, come del tutto particolare sarà questa edizione, perché virtuale, causa Covid-19. 'Virtualtend', il titolo di questa edizione 2020, vedrà una sola tenda piantata nel piazzale del santuario e tanti giovani che da casa parteciperanno virtualmente. Una scelta obbligata, visto che, come spiega l'ideatore della Tendopoli, il passionista padre Francesco Cordeschi, "il coronavirus ci ha impedito di piantare le tende, ma non riesce a fermare il nostro desiderio di esserci, di incontrarci, di raccontarci la vita che si dilata nel nostro cuore: perché essere tendopolisti non è abitare una tenda, ma essere tenda. Per questo la 'Virtualtend' è l'occasione per vederci e sentirci, non dentro le tende piantate, ma dentro tende vissute". Domani mattina, alle 9.00, la prima relazione di padre Francesco, "La tenda si vive" aprirà la serie di incontri virtuali. (ANSA).