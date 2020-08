Perdonanza,all'Aquila workshop su patrimonio immateriale Unesco

(ANSA) - L'AQUILA, 24 AGO - Il Patrimonio culturale immateriale di comunità come strumento per una salvaguardia sostenibile ai sensi dell'Unesco è stato il tema di un workshop all'Auditorium del Parco all'Aquila. L'iniziativa aveva lo scopo di approfondire le tematiche connesse alla salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale secondo i dettami Unesco. Hanno aderito le città italiane della comunità Unesco: l'ufficio Unesco del Mibact ha inteso incoraggiare un proficuo scambio di dialogo e conoscenza e un confronto sull'esperienza derivante dalla sopraggiunta pandemia. Dopo i saluti del sindaco Pierluigi Biondi e la presentazione di Massimo Alesii, referente della Comunità per il percorso Unesco e componente del comitato Perdonanza celestiniana, Elena Sinibaldi, Focal Point nazionale per l'attuazione e implementazione della Convenzione Unesco 2003 (Servizio Unesco-Segretariato Generale-Mibact) ha parlato di "Governance culturale Unesco. Le espressioni del Patrimonio Culturale Immateriale e il sistema di governance per una salvaguardia sostenibile". Il video sul canale YouTube della Perdonanza Celestiniana (ANSA).