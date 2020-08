Aperti 14 cantieri per 88 nuove aule nel Teramano

(ANSA) - TERAMO, 24 AGO - Quattordici cantieri aperti, sedici progetti per una spesa di oltre un milione di euro, 750 mila finanziati con il PON del Ministero dell'Istruzione e 300 mila euro con il bilancio dell'ente. Sono 88 le nuove aule necessarie agli Istituti superiori della Provincia per rispettare le norme anticontagio e far fronte all'aumento degli iscritti in alcune scuole. Alle aule si aggiungono i laboratori e i servizi igienici, le forniture di banchi e armadietti, gli affitti di strutture mobili e immobili. "Un lavoro imponente, sia dal punto di vista tecnico che da quello amministrativo - sottolinea il consigliere delegato all'Edilizia scolastica, Luca Frangioni - da realizzare in un lasso di tempo brevissimo considerato che abbiamo dovuto aspettare il trasferimento delle risorse per procedere alle assegnazioni dei lavori alle imprese. Encomiabile l'impegno del servizio edilizia scolastica dell'ente a fronte di una situazione generale e disposizioni nazionali non sempre congruenti e certamente intempestivi". (ANSA).