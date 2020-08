Covid: test Teramo calcio, 19 negativi per biancorossi

(ANSA) - TERAMO, 23 AGO - Sono risultati tutti negativi i tesserati biancorossi dopo il primo ciclo di tamponi anti-Covid19, effettuati nella giornata di ieri al "Bonolis".Mercoledì è in programma la seconda serie, in aggiunta ai test sierologici, propedeutici all'avvio degli allenamenti collettivi. Quest'oggi, invece prima doppia seduta individuale, come imposto da protocollo sanitario per i calciatori biancorossi del tecnico Massimo Paci. Nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario delle amichevoli. L'unico test già ufficializzato è quello programmato per venerdì 4 settembre a Castel di Sangro con il Napoli. (ANSA).