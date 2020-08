Bollani a Campotosto, concerto su lago mai visto palco così

(ANSA) - PESCARA, 23 AGO - "Sono emozionato stasera, perché sono i primi concerti dal vivo dopo il lockdown, ma anche per questa situazione unica, non ho mai visto un palco così e lo scenario è da lasciare senza fiato" così Stefano Bollani che ieri sera ha dato vita ad una vera e propria magia sulle rive del Lago di Campotosto dove un pubblico incantato ha assistito al suo concerto su piattaforma sull'acqua al calar del sole, Piano Solo, improvvisando brano dopo brano.ha dichiarato il pianista che si è lasciato guidare, come sempre, dall'ispirazione e ha regalato al pubblico attento e rapito un'ora di vera poesia iniziando con un omaggio al maestro Ennio Morricone con Metti una sera a cena, e viaggiando poi tra Isn't she lovely? Stevie Wonder e un medley divertente in cui Papaveri e papere ha rincorso Il ballo del qua qua e provando anche a creare l'Inno del Campotosto, in un improbabile dialetto abruzzese che ha divertito giovani e meno giovani. Bollani ha salutato il pubblico con Mattinata di Leoncavallo, omaggio al tramonto che lentamente ha lo accompagnato fino all'ultima nota.

