Auto contro moto: minorenne ferita grave a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 23 AGO - Una giovane di 17 anni è rimasta gravemente ferita la notte scorsa poco prima delle tre a Pescara in via Da Vestea, in seguito ad un incidente che ha coinvolto uno scooter e una vettura. A riportare le conseguenze più gravi è stata la 17enne, che era alla guida del due ruote e che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti della polizia stradale di Pescara. (ANSA).