Inaugurata Area Sosta a Sant'Angelo di Amatrice

(ANSA) - PESCARA, 22 AGO - Otto casette mobili acquistate da Anas per l'emergenza sismica aquilana del 2009, a fine 2017 concesse in comodato gratuito ad 'Autismo Abruzzo Onlus' che aveva deciso di renderle disponibili nelle zone colpite dal sisma del 2016. Da pochi giorni queste casette, grazie anche all'incessante lavoro dell'Associazione A.I.P.S. di Sant'Angelo di Amatrice, sono in un'Area di Sosta a disposizione della comunità della frazione di Sant'Angelo per attività di accoglienza e aggregazione sociale e i servizi sono fruibili anche da famiglie con autismo grazie alla collaborazione di Autismo Lazio onlus. Il presidente dell'Aips Mario Feliziani esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato. "E' un ottimo esempio di ricostruzione sociale e di sinergia tra associazioni e istituzioni. Oltre all'indispensabile ricostruzione materiale di paesi e borghi colpiti dal terremoto si deve affiancare l'oneroso lavoro di 'ricostruzione sociale'. Comune di Amatrice, Aips, Autismo Abruzzo onlus, Autismo Lazio onlus e Anas Spa hanno agito in sintonia per il bene comune. Lo sforzo organizzativo ed economico dell'associazione Aips è sostenuto da contributi privati". Per questo Feliziani, insieme a Dario Verzulli, presidente di Autismo Abruzzo Onlus, ringraziano per il supporto Antonella Barbati, Simona Cicconi e Annamaria Perrella e per la predisposizione degli atti Roberto Mastrangelo, Marco Tripaldi, Matteo Castiglioni e Antonio Marasco, tutto personale Anas SpA. (ANSA).