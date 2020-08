Coronavirus, nuovo balzo in Abruzzo, +24, anche giovanissimi

(ANSA) - PESCARA, 22 AGO - Nuovo balzo dei contagi in Abruzzo dopo i 23 di ieri: sono 24 i nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Insieme a quello di ieri, è uno dei dati più alti registrati negli ultimi tre mesi. Aumentano gli attualmente positivi, che sono 313: trenta pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, 280 in isolamento domiciliare. Tra i nuovi positivi giovani e giovanissimi: almeno sei tra 18 e 23 anni. Nessuna guarigione recente: il totale è fermo a 2.843.

Bilancio delle vittime invariato, 472: non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio. Dei 24 nuovi casi, 8 riguardano pazienti domiciliati o residenti in provincia dell'Aquila, 5 nel Chietino, 7 nel Pescarese, 3 nel Teramano e uno fuori regione.

Cinque casi a Sulmona (L'Aquila), quattro a Ortona (Chieti): si tratta di casi cosiddetti 'start', emersi da screening territoriale e non tra i contatti di persone già malate. Altri due 20enni positivi in un paese del Teramano in cui era già emersa la positività di tre giovanissimi: elemento comune sarebbe una cena cui hanno partecipato anche persone di altre regioni. Tra i più giovani risultati positivi c'è anche un 18enne di Pescara. Da inizio emergenza eseguiti 146.579 test.

