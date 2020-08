Droga, Gdf sequestra 31 piante di cannabis. Un arresto

(ANSA) - TERAMO, 21 AGO - Trentuno piante di cannabis, alte fino a 2 metri, in piena fioritura e pronte per essere raccolte, sono state scoperte dai Reparti territoriali della Guardia di Finanza di Teramo, in una zona agricola nel Fondovalle Salinello, in territorio comunale di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo). In particolare, hanno operato i militari della Tenenza di Nereto (Teramo). La piantagione era stata realizzata con il metodo della coltivazione 'a dispersione' ovvero ogni pianta di cannabis è coltivata lontana dall'altra, ciascuna viene interrata all'ombra di una pianta ad alto fusto o in presenza di folta vegetazione, per impedirne la scoperta attraverso mezzi aerei. Dopo una serie di appostamenti i finanzieri, in tre pattuglie, hanno individuato e arrestato in flagranza un cittadino albanese, giunto sul terreno per provvedere all'irrigazione delle piante. (ANSA).