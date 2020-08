Vertenza Betafence, presidio e fiaccolata, 300 posti a rischio

(ANSA) - TERAMO, 20 AGO - Domani, venerdì 21 agosto, presidio a Teramo e fiaccolata a Giulianova (Teramo) per la vertenza 'Betafence' di Tortoreto (Teramo). Sono a rischio i posti dei 155 addetti dell'azienda, leader mondiale nelle recinzioni, e delle 150 persone impiegate nell'indotto. Alle 10.30, nel corso di un incontro della delegazione sindacale con la Prefettura, sarà avanzata la richiesta di sollecitare il ministero dello Sviluppo Economico affinché l'incontro previsto per il primo settembre avvenga in presenza. "Non è possibile discutere temi delicati e tecnici come piano industriale, logiche speculative dell'operazione, delocalizzazione e futuro del sito produttivo dallo schermo di un computer - si legge in una nota delle segreterie provinciali di Teramo Fim Cisl e Fiom Cgil - Sarebbe troppo semplice per i rappresentanti della proprietà sottrarsi al confronto. Così come va garantito il diritto, a chi rischia di perdere il posto di lavoro, di far sentire la propria voce con un presidio davanti al ministero durante l'incontro".

Quindi alle 10.30, in concomitanza con l'incontro in Prefettura, presidio di lavoratori in largo San Matteo a Teramo.

Alle 21, in piazza del Mare a Giulianova, ingresso del molo nord del porto, 155 fiaccole per chiedere alla Carlyle, il fondo di investimento proprietario di Betafence, di rivedere le proprie scelte. "Un sito industriale con produttività e redditività così alte - conclude la nota dei sindacati - non può essere chiuso e sacrificato sull'altare della speculazione finanziaria". (ANSA).