Napoli in Abruzzo: il 4 settembre amichevole con il Teramo

(ANSA) - TERAMO, 20 AGO - "Il 4 settembre giocheremo una amichevole con il Napoli". Lo ha annunciato questa mattina il presidente del Teramo Franco Iachini nel corso di una conferenza stampa convocata allo stadio Bonolis per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione. Il patron biancorosso ha confermato la gara con gli azzurri campani di Gattuso che saranno in ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto.

Sul nuovo allenatore, dopo il ritorno di Cetteo Di Mascio al settore giovanile, Iachini ha fatto cinque nomi: "Non dico nulla. Vi dò, però, 5 nomi: Di Donato, Moriero, Turrini, Coppitelli, Grassadonia". Sabato comincerà la preparazione pre campionato del Teramo in sede. (ANSA).