Il trio 'Hot Italian Swing' stasera a Civitaretenga

(ANSA) - NAVELLI (L'AQUILA), 18 AGO - Nuovo appuntamento per "Meraviglie a portata di mano", il cartellone che fino al 22 agosto prevede concerti, escursioni a piedi e mountain bike, degustazioni, visite guidate in cinque borghi della Piana di Navelli. Oggi alle 21.30 in Piazza Garibaldi a Civitaretenga, frazione di Navelli, appuntamento con il trio Hot Italian Swing e "Accordi disaccordi". La band, nata nel 2012, è composta da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e Dario Scopesi al contrabbasso. Nel loro repertorio brani originali le cui sonorità combinano disparate influenze jazz, swing, blues e della musica tradizionale, mantenendo un'iniziale matrice stilistica gipsy jazz, influenzata dalle sonorità di Django Reinhardt. "Meraviglie a portata di mano" è un progetto finanziato con i fondi Restart, Comune capofila è Navelli, in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere. Proposta artistica realizzata in collaborazione con Società aquilana dei concerti "Barattelli" e Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli. (ANSA).