A Penne concerto Locasciulli-Setak

(ANSA) - PENNE, 18 AGO - Si svolgerà domani a Penne, alle 21, in piazza Luca da Penne, il concerto di Mimmo Locasciulli e Nicola Pomponi, in arte "Setak". Entrambi pennesi canteranno per la prima volta insieme. L'iniziativa è promossa dall'assessorato comunale alla Cultura. Il concerto è riservato a un numero limitato di spettatori in ottemperanza ai protocolli anti-Covid.

L'inedita esibizione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Penne. "Sarà un evento speciale per i due artisti e per la Città - commenta l'assessore Gilberto Petrucci - Per la prima volta Locasciulli e Setak hanno deciso di cantare insieme e, per questo appuntamento, hanno scelto Penne, la loro città di origine. Alcune canzoni abbracciano e raccontano la storia della nostra comunità e sarà quindi un momento straordinario non solo per i fan che domani saranno a Penne per assistere al concerto, ma anche per i pennesi. C'è molta attesa". (ANSA).