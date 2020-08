A Carapelle Calvisio Trio Hermes, 'Musica da camera con vista'

(ANSA) - CARAPELLE CALVISIO (L'AQUILA), 17 AGO - Approda a Carapelle Calvisio (L'Aquila), secondo comune più piccolo d'Abruzzo tra il paesaggio brullo del Gran Sasso e la verdeggiante valle Tritana, "Meraviglie a portata di mano", cartellone che fino al 22 agosto prevede concerti e spettacoli, escursioni e visite guidate. Oggi alle 21.30 nell'ex convento di S. Francesco d'Assisi, il Trio Hermes per "Musica da camera con vista", nato nel 2018 e formato dalla violinista Ginevra Bassetti, dal violoncellista Emanuele Crucianelli e dalla pianista Marianna Pulsoni. Il programma comprende musiche di Beethoven, Schumann, Saint-Saëns, Elgar e Brahms. "Meraviglie a portata di mano" è un progetto finanziato con i fondi Restart che ha come Comune capofila Navelli; nel 2019 ha riscosso un incredibile successo, circa diecimila spettatori in 14 eventi.

Il progetto è realizzato in partnership con Caporciano, Carapelle Calvisio, Prata d'Ansidonia, S.Pio delle Camere; una proposta artistica in collaborazione con Società aquilana dei concerti "Barattelli" e Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli. (ANSA).