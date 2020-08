Ulivo di 800 anni in Riserva Borsacchio, escursione il 16

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 15 AGO - Le Guide del Borsacchio, in rete con Wwf, Iaap, Fiab, Legambiente, Italia Nostra, Naturamo, Csc, continuano la loro opera a sostegno della Riserva del Borsacchio, stavolta con "L'Ulivo, il Colle e la Storia", escursione alla scoperta dei luoghi simbolo della Riserva dove esiste un Ulivo di 800 anni, del diametro di 5 metri, inserito nell'elenco degli alberi monumentali. Sul Colle Magnone, da dove si osservano il mare e il Gran Sasso, l'archeologo Matteo Pileri illustrerà la storia dei luoghi che oggi sono riserva, che parte da insediamenti antichissimi con forti e necropoli romane. L'evento ha l'alto patrocinio dalla Regione Abruzzo, il patrocinio della Provincia di Teramo e del Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Domenica 16 agosto alle 17.30 raduno al distributore IP sulla ss16 fra Cologna Spiaggia e Roseto degli Abruzzi. Per raggiungere il Colle Magnone facile camminata di 1.2 km in leggera salita. Ai partecipanti, che saranno registrati alla partenza con misurazione della temperatura, è richiesto di portare scarpe adatte, acqua e mascherina. (ANSA).