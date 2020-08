Mare sicuro: controlli su spiagge Ortona a Ferragosto

(ANSA) - ORTONA, 15 AGO - Come ogni anno per il 15 agosto previsti controlli su spiagge e demanio tra i servizi di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica: controlli su commercio abusivo, sicurezza dei bagnanti, vigilanza sulla costa e in mare; particolare attenzione al rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale e sulle misure anti covid. Insieme all'attività del personale della Guardia Costiera di Ortona impegnato nell'operazione "Mare Sicuro", disposto dal Comando Generale delle Capitanerie, il Comune ha partecipato al progetto dei ministeri dell'Interno e dello Sviluppo economico "spiagge sicure 2020". Il comandante della Capitaneria di Ortona Cosmo Forte e il comandante della Polizia municipale Livio Feragalli hanno previsto un servizio coordinato sulla costa ortonese con due pattuglie, mattina e pomeriggio. "L'attenzione è massima - ricorda il sindaco Leo Castiglione - Ringrazio l'impegno di Polizia municipale, Capitaneria e Forze dell'ordine. L'invito è di attenersi alle prescrizioni per contrastare la diffusione del covid". (ANSA).