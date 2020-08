Incidente mentre pulisce campi vicino casa, muore 49enne

(ANSA) - SAN VITO CHIETINO, 14 AGO - Era intento a pulire l'erba con un trattore cingolato, quando improvvisamente è rimasto compresso tra alcuni enormi rami di ulivo e i comandi del mezzo agricolo, uno schiacciamento toracico che gli è stato fatale. E' accaduto a San Vito Chietino (Chieti) dove ha perso la vita Massimo Bozzelli, 49 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 6.30 in un appezzamento di terreno in località Quercia del Corvo, vicino all'abitazione dell'uomo. A dare l'allarme è stata la moglie. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso del 49enne, e i carabinieri della locale stazione, diretta dal Luogotenente Carmine Severo, per ricostruire la modalità dell'incidente.

(ANSA).