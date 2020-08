Coronavirus, 400 da Malta in Abruzzo,devono segnalare rientro

(ANSA) - PESCARA, 14 AGO - Sono 354 le persone di ritorno da Malta atterrate all'aeroporto d'Abruzzo dal primo agosto.

Trattandosi di uno dei Paesi a rischio, con Spagna, Croazia e Grecia, in base all'ordinanza del ministero della Salute e successiva circolare della Regione, i viaggiatori devono segnalare il loro rientro sul portale regionale dedicato o alla Asl di riferimento per l'esecuzione del tampone, e restare in quarantena finché non riceveranno l'esito del test. Ai 354 già rientrati si aggiungeranno altre 100 persone del volo in arrivo domani alle 15.45: i passeggeri saranno sottoposti a tampone una volta atterrati in Italia. La Saga ha annunciato test rapidi e intensificazione dei controlli. Dopo Malta, domenica sarà la volta del volo da Girona. "Per i soggetti provenienti da Spagna, Malta, Grecia e Croazia, sia con tampone effettuato prima dell'arrivo sul territorio regionale e con esito negativo sia con tampone eseguito in aeroporto e in corso di analisi che con tampone da effettuare entro 48 ore obbligo di registrarsi su https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio -ingresso-abruzzo". (ANSA).