Balducci:Sga,giornalisti abruzzesi perdono collega esemplare

(ANSA) - PESCARA, 14 AGO - Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa, a soli 58 anni, di Ennio Balducci, telecineoperatore di grande esperienza.

Ennio ha raccontato, attraverso l'obiettivo della sua telecamera, oltre 20 anni di attualità abruzzese, come freelance e collaboratore tra i più apprezzati della sede regionale della Rai. Un impegno testimoniato dai tanti messaggi di cordoglio giunti da enti, istituzioni, mondo dello sport, unanimi nel riconoscere la professionalità, la sensibilità e il tratto umano di Balducci, anche nei mesi difficili della malattia.

Tra le sue esperienze, ricordiamo la partecipazione come direttore della fotografia al film 'Humanism! A new comedy' di Glauco Della Sciucca. I giornalisti abruzzesi perdono un collega esemplare. (ANSA).