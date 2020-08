Turismo in Abruzzo: Febbo, vince modello offerta eterogenea

(ANSA) - PESCARA, 13 AGO - I dati parziali sulle presenze turistiche in Italia di questa prima parte dell'estate fanno registrare numeri sorprendenti per l'Abruzzo, tra le mete più gettonate insieme a Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. È quanto emerge da un'indagine Coldiretti Ixé, citata anche dal Tg5, secondo cui i vacanzieri, soprattutto per Ferragosto, hanno preferito un modello di ospitalità che predilige case private e agriturismi. "E' prematuro esprimere valutazioni sull'andamento della stagione - commenta l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo - Ma possiamo affermare che è stata la varietà del territorio, e quindi della nostra offerta turistica, a convincere tour operator e agenzie di settore a disegnare pacchetti turistici che coniugano al meglio mare, montagna e borghi collinari. Del resto, che ci fossero segnali incoraggianti per l'Abruzzo, oltre alla voce di numerosi operatori di settore, lo aveva evidenziato un mese fa il presidente dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart), Roberto Di Vincenzo, secondo il quale quest'anno sarebbe stato privilegiato il turismo di prossimità, favorito dall'incertezza legata alla diffusione del Coronavirus. Un'evoluzione positiva dei flussi turistici per l'Abruzzo - aggiunge Febbo - che, come Assessorato, avevamo previsto in tempi non sospetti. Siamo convinti che la scelta di ospitare il ritiro del Napoli Calcio contribuirà a dare ulteriore visibilità alla nostra regione e impulso alla destagionalizzazione del turismo abruzzese".

