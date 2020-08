Titoli viaggio trasporto pubblico: ecco modalità rimborso

(ANSA) - L'AQUILA, 13 AGO - La Giunta regionale d'Abruzzo ha approvato il provvedimento che disciplina le modalità di rimborso dei titoli di viaggio acquistati, ma non utilizzati a causa dei provvedimenti di restrizione alla circolazione durante il lockdown. La misura prevede l'emissione di un voucher di importo calcolato sulla base dei giorni di mancato utilizzo.

Tuttavia la Regione Abruzzo ha ritenuto doveroso prevedere, per specifiche ipotesi, anche rimborso in contanti. Potranno avvalersi di tale possibilità: gli studenti al termine del ciclo scolastico (scuole secondarie di II grado) o Universitario che presentino apposita attestazione da parte dell'Istituto nonché studenti che presentino attestazione di cambio sede di istituto; i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro che presentino apposita attestazione. Le domande potranno essere presentate alle aziende di trasporto entro il 31 agosto con il modello che sarà trasmesso alle società le quali li metteranno a disposizione anche attraverso i propri siti internet aziendali.

(ANSA).