Incendi L'Aquila: Canadair in volo dall'alba su Pettino

(ANSA) - L'AQUILA, 13 AGO - "Le operazioni di spegnimento dell'incendio che sta interessando all'Aquila l'area di Pettino vedono impegnati, dalle prime ore del mattino, un canadair, un elicottero, tre squadre dei Vigili del fuoco e sette di volontari di Protezione civile. Dal 30 luglio è in atto uno enorme sforzo di uomini e mezzi che senza sosta operano per domare roghi e focolai". E' quanto si legge in una nota del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Per quanto riguarda l'incendio che ieri pomeriggio ha colpito un deposito di materiali a Preturo, il primo cittadino assicura che "la situazione è sotto controllo, le fiamme sono state spente e nel corso della notte la zona è stata monitorata da Vigili del fuoco e Protezione civile". (ANSA).