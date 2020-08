Giostra cavalleresca Sulmona, annullata l'edizione 2020

(ANSA) - SULMONA, 13 AGO - La corsa all'Anello in piazza Maggiore per l'aggiudicazione del Palio della XXVI edizione della Giostra Cavalleresca di Sulmona è stata definitivamente annullata. Lo ha comunicato questa mattina, durante la conferenza stampa nella sede dell'associazione culturale Giostra, il presidente Maurizio Antonini insieme all'assessore comunale alla Cultura, Manuela Cozzi. "Avendo preso atto con il direttivo dell'associazione e i capitani di Borghi e Sestieri che sarebbe stato impossibile adempiere a tutte le prescrizioni di sicurezza anticovid, a cominciare da assembramento e distanziamento, abbiamo deciso di annullare l'edizione 2020, dando appuntamento alle date tradizionali di fine luglio e inizi agosto del 2021 per la Giostra di Sulmona e la Giostra d'Europa" ha precisato Antonini. (ANSA).