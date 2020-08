Coronavirus: in Abruzzo quarantena in attesa esito test

(ANSA) - PESCARA, 13 AGO - Quarantena obbligatoria, in Abruzzo, per chi arriva da Spagna, Grecia, Malta e Croazia in attesa di sottoporsi al tampone e fino alla comunicazione del risultato del test. Tutti, inoltre, sono obbligati a segnalare il proprio ingresso in Abruzzo sul sito della Regione. E' quanto prevedono le misure applicative dell'ordinanza ministeriale che disciplina i rientri dai quattro Paesi, contenute in una circolare del dipartimento regionale Sanità trasmessa ad Asl, Prefetture, Direzione marittima di Pescara, Saga ed Enac.

Le prescrizioni riguardano chi, nei quattordici giorni antecedenti, ha soggiornato o transitato nei quattro Paesi.

Coloro che fanno ingresso sul territorio regionale e che, nelle 72 ore precedenti all'arrivo, si siano sottoposti a test molecolare o antigenico risultato negativo (e che esibiscano la relativa certificazione) sono tenuti ad effettuare un attento monitoraggio della propria temperatura corporea e di eventuali sintomi suggestivi di contagio per i successivi 14 giorni dal proprio rientro sul territorio. (ANSA).