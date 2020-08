Concerti nelle Abbazie, domani apre Daniele Falasca

(ANSA) - PESCARA, 12 AGO - Sarà il Daniele Falasca Trio ad aprire domani, 13 agosto, la sesta edizione dei Concerti delle Abbazie che proseguirà con altri tre appuntamenti nel prestigioso patrimonio artistico e architettonico del teramano fino al 4 settembre 2020. Il fisarmonicista Falasca, tra i più acclamati compositori italiani, si esibirà nello spazio antistante l'Abbazia di San Giovanni ad Insulam, a Isola del Gran Sasso d'Italia, con una anteprima nazionale del suo Trio composto da Massimo Moriconi, contrabbassista fra gli altri di Mina, e l'eclettico Glauco Di Sabatino batterista di Fabio Concato. La musica di Falasca è un genere world music, con ispirazioni jazz, latin jazz, tango moderno, ritmi gitani, samba e salsa. L'iniziativa è organizzata l'Associazione Culturale Luzmek e con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini, dall'Agenzia per lo sviluppo locale Itaca e da Valle delle Abbazie, con il supporto della Fondazione Tercas, dei Comuni di Canzano e Cellino Attanasio e di sponsor privati. Si prosegue il 27 agosto, sempre alle 21,15 nell'Abbazia di San Salvatore a Canzano con il Paolo Di Sabatino Trio e il 30 agosto, allo stesso orario, nella Terrazza Belvedere di Cellino Attanasio con il Fabrizio Bosso Quartet - State of Art. L'ultimo concerto si terrà il 4 settembre alle 21,15, nell'Abbazia di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna con il Trio Itaca. Tutti gli appuntamenti saranno gestiti nel massimo del rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e tenuti in spazi aperti e ampi. E' consigliato l'acquisto anticipato dei biglietti online o nei rivenditori autorizzati CiaoTickets. Inoltre la cooperativa Virate propone visite guidate previa registrazione con due diversi percorsi e orari. Tutti i dettagli sul sito www.virate.it.).